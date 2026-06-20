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Сборная Англии провела товарищеский матч прямо во время ЧМ

Сборная Англии провела товарищеский матч прямо во время ЧМ
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Сборная Англии после матча первого тура чемпионата мира 2026 года с национальной командой Хорватии (4:2), на следующий день провела товарищеский матч, сообщает The Athletic.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа L. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 23:00 МСК
Англия
Окончен
4 : 2
Хорватия
1:0 Кейн – 12'     1:1 Батурина – 36'     2:1 Кейн – 42'     2:2 Муса – 45+5'     3:2 Беллингем – 47'     4:2 Рашфорд – 85'    

Сразу после матча подопечные Томаса Тухеля улетели из Далласа назад в Канзас-Сити, где располагается их база.

А уже на следующий день 13 игроков, которые не были задействованы против Хорватии вроде Дина Хендерсона, Кобби Майну и Айвана Тони приняли участие в товарищеском матче против «Спортинг Канзас-Сити».

Сборная Англии одержала победу 5:1 над клубом из МЛС — Айван Тони сделал хет-трик, ещё по разу отличились Морган Роджерс и Олли Уоткинс.

Тухель считает, что эта дополнительная нагрузка позволит его игрокам оставаться в тонусе на случай, если они понадобятся в матчах ЧМ-2026.

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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