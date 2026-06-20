Сборная Англии провела товарищеский матч прямо во время ЧМ

Сборная Англии после матча первого тура чемпионата мира 2026 года с национальной командой Хорватии (4:2), на следующий день провела товарищеский матч, сообщает The Athletic.

Сразу после матча подопечные Томаса Тухеля улетели из Далласа назад в Канзас-Сити, где располагается их база.

А уже на следующий день 13 игроков, которые не были задействованы против Хорватии вроде Дина Хендерсона, Кобби Майну и Айвана Тони приняли участие в товарищеском матче против «Спортинг Канзас-Сити».

Сборная Англии одержала победу 5:1 над клубом из МЛС — Айван Тони сделал хет-трик, ещё по разу отличились Морган Роджерс и Олли Уоткинс.

Тухель считает, что эта дополнительная нагрузка позволит его игрокам оставаться в тонусе на случай, если они понадобятся в матчах ЧМ-2026.