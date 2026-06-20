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Фото эпизода, в котором Альмирон получил первое в истории удаление за прикрытый рот

Фото эпизода, в котором Альмирон получил первое в истории удаление за прикрытый рот
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Появилось фото эпизода с удалением вингера сборной Парагвая Мигеля Альмирона в матче чемпионата мира 2026 года против Турции.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 06:00 МСК
Турция
2-й тайм
0 : 1
Парагвай
0:1 Галарса – 2'    
Удаления: нет / Альмирон – 45+3'

Инцидент произошёл в концовке первого тайма. Альмирон во время разговора с защитником турецкой команды Мертом Мюльдюром прикрыл рот рукой и что-то сказал сопернику. Главный арбитр встречи после просмотра VAR принял решение показать парагвайцу прямую красную карточку.

Фото: Скрин с трансляции

Удаление связано с новым правилом ФИФА, согласно которому футболистам запрещено закрывать рот рукой во время общения с соперниками, судьями или другими участниками матча. Подобные действия рассматриваются как попытка скрыть содержание разговора от телекамер и могут повлечь дисциплинарное наказание.

Таким образом, Альмирон стал первым футболистом, удалённым на чемпионате мира из-за нарушения данного правила.

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