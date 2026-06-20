Впервые в истории на ЧМ случилось удаление за прикрытый рот

Во время матча группы D чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречаются сборные Турции и Парагвая, произошло историческое событие — впервые в истории мировых первенств случилось удаление за прикрытый рот.

Под занавес первого тайма футболист Парагвая Мигель Альмирон был удалён — нападающий прикрыл рот рукой и что-то сказал, арбитр показал ему красную карточку. Встречу обслуживает бригада арбитров во главе с Иваном Бартоном (Сальвадор)

Команды играют на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе (США). На момент написания новости идёт перерыв, Парагвай ведёт со счётом 1:0.

В 1-м туре Турция уступила Австралии со счётом 0:2, а Парагвай проиграл США — 1:4. Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля.