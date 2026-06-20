Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Порноактриса хотела сделать селфи с Фоденом. Девушка игрока жестом пресекла попытку

Порноактриса хотела сделать селфи с Фоденом. Девушка игрока жестом пресекла попытку
Комментарии

Создательница контента для взрослых Лили Филлипс на турнире по боксу в Манчестере подошла к полузащитнику «Манчестер Сити» Филу Фодену с целью взять автограф.

Футболист смотрел поединок вместе со своей девушкой Ребеккой Кук. Филлипс приблизилась к ним и наклонилась, чтобы что-то сказать Фодену.

На появившихся в Сети кадрах видно, как Кук жестом сразу велела Филлипс отойти — сделать совместное фото с 26-летним хавбеком она так и не смогла.

Лили Филлипс пытается взять автограф у Фила Фодена

Лили Филлипс пытается взять автограф у Фила Фодена

Фото: Скриншот из трансляции

Филлипс позже призналась, что лишь хотела попросить совместную фотографию и даже не успела закончить фразу, как получила отказ.

По данным Daily Mirror, Ребекка могла опасаться появления в интернете совместных снимков Фодена и Филлипс — вероятно, именно поэтому она решила немедленно пресечь возможное общение ещё до того, как футболист успел отреагировать на просьбу о фото.

Фоден и Кук знакомы со школьных лет и воспитывают троих детей — пара уже много лет состоит в отношениях и живёт вместе в пригороде Манчестера.

Фоден не попал в окончательную заявку сборной Англии и пропускает ЧМ-2026.

Материалы по теме
Нико О'Райли рассказал о реакции Фодена на невызов в сборную Англии
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android