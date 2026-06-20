Порноактриса хотела сделать селфи с Фоденом. Девушка игрока жестом пресекла попытку

Создательница контента для взрослых Лили Филлипс на турнире по боксу в Манчестере подошла к полузащитнику «Манчестер Сити» Филу Фодену с целью взять автограф.

Футболист смотрел поединок вместе со своей девушкой Ребеккой Кук. Филлипс приблизилась к ним и наклонилась, чтобы что-то сказать Фодену.

На появившихся в Сети кадрах видно, как Кук жестом сразу велела Филлипс отойти — сделать совместное фото с 26-летним хавбеком она так и не смогла.

Лили Филлипс пытается взять автограф у Фила Фодена Фото: Скриншот из трансляции

Филлипс позже призналась, что лишь хотела попросить совместную фотографию и даже не успела закончить фразу, как получила отказ.

По данным Daily Mirror, Ребекка могла опасаться появления в интернете совместных снимков Фодена и Филлипс — вероятно, именно поэтому она решила немедленно пресечь возможное общение ещё до того, как футболист успел отреагировать на просьбу о фото.

Фоден и Кук знакомы со школьных лет и воспитывают троих детей — пара уже много лет состоит в отношениях и живёт вместе в пригороде Манчестера.

Фоден не попал в окончательную заявку сборной Англии и пропускает ЧМ-2026.