Эквадор — Кюрасао: во сколько начало матча ЧМ-2026, где смотреть прямую трансляцию

В ночь на 21 июня состоится матч 2-го тура группы E чемпионата мира по футболу 2026 года между сборными Эквадора и Кюрасао. Игра пройдёт на стадионе «Эрроухед» (Канзас-Сити, Миссури, США). Стартовый свисток судьи прозвучит в 3:00 мск. В прямом эфире игру покажет телеканал «Матч ТВ».

В 1-м туре группы E эквадорская команда уступила Кот-д’Ивуару (0:1), а сборная Кюрасао разгромно проиграла Германии (1:7).

Групповой этап продлится с 11 по 27 июня. Команды играют друг с другом по кругу (по три матча каждая). В плей-офф выйдут по две лучшие сборные из каждой группы, а также восемь лучших команд, занявших третье место.