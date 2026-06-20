Анчелотти прокомментировал разгромную победу Бразилии и оценил уровень Дугласа Сантоса

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти подвёл итоги победного матча группового этапа чемпионата мира 2026 года с Гаити (3:0).

«Я считаю, что в этом матче позиция Матеуса Куньи была удачной для создания проблем обороне соперника. Кроме того, он отлично отдавал разрезающие передачи, очень хорошо действовал на этой позиции. Это была хорошая позиция. Она может быть одним из вариантов. Я не хочу иметь какую-то одну чёткую идентичность, потому что в следующем матче мы можем всё изменить.

В первом тайме мы были значительно лучше, действовали эффективнее в атаке. Во втором тайме у нас было больше контроля. У нас было много моментов, мы могли забить больше голов. В целом это была хорошая игра.

Мы смогли сместить Вини чуть ближе к центру, оставив игру на фланге больше для Дугласа Сантоса, который сыграл очень хорошо. Вини опасен не только в обыгрыше один в один, но и при атаках в глубину поля.

Атаковать пространство по центру поля опаснее — он забил гол и отдал результативную передачу. Он может менять позицию, а другие способны адаптироваться. Правый фланг был более фиксирован с Рафиньей и Райаном, потому что мы предпочли оставить Данило чуть глубже в обороне.

Это то, чего я ожидал: улучшение качества игры, меньше ошибок и больше эффективности в атаке. Сзади было больше контроля, в оборонительном плане это был хороший матч. Очевидно, нам ещё нужно прибавлять. Мы улучшили игровые аспекты и добавим ещё в следующем матче. Нам нужно с пользой использовать этот групповой этап, чтобы уверенно начать плей-офф.

Вини подошёл к чемпионату мира в хорошей форме, в отличных кондициях. Мы не ждём, что это будет Мундиаль Винисиуса, мы надеемся, что это будет Мундиаль Бразилии», — заявил Анчелотти после матча.

В 3-м туре Бразилия сыграет с Шотландией.

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