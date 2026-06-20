Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 на 20 июня 2026 года

В ночь с 19 на 20 июня в группах D и C прошли матчи 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игр.

Результаты матчей ЧМ по футболу — 2026 на 20 июня 2026 года:

США — Австралия — 2:0;

Шотландия — Марокко — 0:1;

Бразилия — Гаити — 3:0;

Турция — Парагвай — 0:1.

Чемпионат мира — 2026 года проходит в Соединённых Штатах Америки, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.