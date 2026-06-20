Парагвай обыграл Турцию в матче ЧМ, отыграв тайм в меньшинстве

В ночь с 19 на 20 июня прошёл матч группы D чемпионата мира по футболу 2026 года, в котором встречались сборные Турции и Парагвая. Команды играли на стадионе «Левайс» в Санта-Кларе (США). Встречу обслуживала бригада арбитров во главе с Иваном Бартоном (Сальвадор). Победу со счётом 1:0 в этой игре одержала сборная Парагвая.

На второй минуте парагвайский полузащитник Матиас Галарса открыл счёт. Ассистировал ему Хулио Энсисо. Под занавес первого тайма футболист Парагвая Мигель Альмирон был удалён — нападающий прикрыл рот рукой и что-то сказал, арбитр показал ему красную карточку.

В 1-м туре Турция уступила Австралии со счётом 0:2, а Парагвай проиграл США — 1:4. Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля.