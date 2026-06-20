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«Мы не вратарь Кабо-Верде, мы привозим регулярно». Яндекс.Маркет обыграл тему с Возиньей

«Мы не вратарь Кабо-Верде, мы привозим регулярно». Яндекс.Маркет обыграл тему с Возиньей
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Торговая площадка Яндекс.Маркет обыграл тему с вратарём сборной Кабо-Верде, который после встречи 1-го тура группового этапа с Испанией (0:0) стал одним из главных героев проходящего Чемпионата мира.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 19:00 МСК
Испания
Окончен
0 : 0
Кабо-Верде

Яндекс Маркет — сервис компании Яндекс в сфере электронной коммерции, одна из ведущих торговых площадок. Торговая площадка поставила статус компании «Мы не вратарь Кабо-Верде, мы привозим регулярно».

Вратарь сохранил свои ворота в неприкосновенности в игре со сборной Испании, которая находится на третьем месте в мировом рейтинге ФИФА, Кабо-Верде в данном списке располагается на 64-й строчке. Испанцы в этой игре нанесли 27 ударов, семь из них — в створ ворот.

После матча на личных страницах Возиньи в соцсетях увеличилось количество подписчиков до нескольких миллионов.

Чемпионат мира по футболу — 2026 проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Календарь матчей ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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