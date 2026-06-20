Турция с Гюлером и Чалханоглу досрочно вылетела с ЧМ-2026

Сборная Турции досрочно лишилась шансов на выход в плей-офф чемпионата мира 2026 года.

После двух туров турки не набрали ни одного очка. В стартовом матче они уступили Австралии (0:2), а во 2-м туре проиграли Парагваю (0:1), при этом весь второй тайм играя в большинстве.

Таким образом, даже в случае победы в заключительном матче группы D над США Турция не сможет подняться в таблице выше соперников из-за дополнительных показателей. При равенстве очков команда уступит как Австралии, так и Парагваю по результатам личных встреч.

Турция стала второй сборной турнира, потерявшей математические шансы на продолжение борьбы уже после 2-го тура группового этапа. До неё вылет с турнира обеспечила себе сборная Гаити.

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