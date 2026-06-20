Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу — 2026 на 20 июня 2026 года: кто лидер, сколько мячей
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Завершился очередной игровой день на чемпионате мира по футболу — 2026, в рамках которого состоялось четыре матча. США обыграли Австралию (2:0), Шотландия уступила Марокко (0:1), Бразилия разгромила Гаити (3:0), а Парагвай одержал победу над Турцией (1:0).
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 2-й тур
19 июня 2026, пятница. 22:00 МСК
США
Окончен
2 : 0
Австралия
1:0 Бургесс – 11' 2:0 Фримен – 43'
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 01:00 МСК
Шотландия
Окончен
0 : 1
Марокко
0:1 Сайбари – 2'
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 03:30 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 0
Гаити
1:0 Кунья – 23' 2:0 Кунья – 36' 3:0 Винисиус Жуниор – 45+3'
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 06:00 МСК
Турция
Окончен
0 : 1
Парагвай
0:1 Галарса – 2'
Удаления: нет / Альмирон – 45+3'
На данный момент в гонке бомбардиров лидируют нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и форвард национальной команды Канады Джонатан Дэвид, которые забили по три гола. По дополнительным показателям лидером гонки бомбардиров является Лионель Месси. Аргентинец провёл на поле 80 минут, в то время как Дэвид — 151 минуту.
Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля.
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