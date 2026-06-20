Гонка бомбардиров на ЧМ по футболу — 2026 на 20 июня 2026 года: кто лидер, сколько мячей

Завершился очередной игровой день на чемпионате мира по футболу — 2026, в рамках которого состоялось четыре матча. США обыграли Австралию (2:0), Шотландия уступила Марокко (0:1), Бразилия разгромила Гаити (3:0), а Парагвай одержал победу над Турцией (1:0).

На данный момент в гонке бомбардиров лидируют нападающий сборной Аргентины Лионель Месси и форвард национальной команды Канады Джонатан Дэвид, которые забили по три гола. По дополнительным показателям лидером гонки бомбардиров является Лионель Месси. Аргентинец провёл на поле 80 минут, в то время как Дэвид — 151 минуту.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля.