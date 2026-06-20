Разгромная победа Бразилии с голом Винисиуса, Турция вылетела с ЧМ-2026. Главное к утру

Бразилия разгромила Гаити на чемпионате мира по футболу — 2026, сборная Турции проиграла Парагваю и досрочно вылетела с турнира, российский вратарь Артур Ахтямов выиграл с «Торонто Марлис» Кубок Колдера и стал самым ценным игроком плей-офф АХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

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