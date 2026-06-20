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20 июня главные новости спорта, чемпионат мира по футболу, теннис, ММА, хоккей, АХЛ

Разгромная победа Бразилии с голом Винисиуса, Турция вылетела с ЧМ-2026. Главное к утру
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Бразилия разгромила Гаити на чемпионате мира по футболу — 2026, сборная Турции проиграла Парагваю и досрочно вылетела с турнира, российский вратарь Артур Ахтямов выиграл с «Торонто Марлис» Кубок Колдера и стал самым ценным игроком плей-офф АХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».

  1. Бразилия разгромила Гаити в матче чемпионата мира — 2026.
  2. Турция с Гюлером и Чалханоглу досрочно вылетела с ЧМ-2026.
  3. «Торонто» выиграл Кубок Колдера. Вратарь Артур Ахтямов — самый ценный игрок плей-офф.
  4. Тиафо на тай-брейке одолел Оже-Альяссима и вышел в полуфинал турнира в Галле.
  5. Сборная Марокко победила Шотландию во 2-м туре ЧМ-2026, забив самый быстрый гол турнира.
  6. Парагвай обыграл Турцию в матче ЧМ, отыграв тайм в меньшинстве.
  7. Сборная США победила команду Австралии и набрала шесть очков в двух матчах ЧМ-2026.
  8. «Бавария» скоро объявит о трансфере автора двух голов Марокко на ЧМ-2026 Сайбари — Романо.
  9. Анчелотти сообщил о возвращении Неймара в состав сборной Бразилии.
  10. Впервые в истории на ЧМ случилось удаление за прикрытый рот.
  11. Стал известен соперник Магомедшарипова на турнире по бразильскому джиу-джитсу в Москве.
  12. Объявлен лучший игрок матча Бразилии с Гаити на ЧМ-2026. Это не оформивший дубль Кунья.
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