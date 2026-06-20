Разгромная победа Бразилии с голом Винисиуса, Турция вылетела с ЧМ-2026. Главное к утру
Бразилия разгромила Гаити на чемпионате мира по футболу — 2026, сборная Турции проиграла Парагваю и досрочно вылетела с турнира, российский вратарь Артур Ахтямов выиграл с «Торонто Марлис» Кубок Колдера и стал самым ценным игроком плей-офф АХЛ. Главное к утру — в подборке «Чемпионата».
- Бразилия разгромила Гаити в матче чемпионата мира — 2026.
- Турция с Гюлером и Чалханоглу досрочно вылетела с ЧМ-2026.
- «Торонто» выиграл Кубок Колдера. Вратарь Артур Ахтямов — самый ценный игрок плей-офф.
- Тиафо на тай-брейке одолел Оже-Альяссима и вышел в полуфинал турнира в Галле.
- Сборная Марокко победила Шотландию во 2-м туре ЧМ-2026, забив самый быстрый гол турнира.
- Парагвай обыграл Турцию в матче ЧМ, отыграв тайм в меньшинстве.
- Сборная США победила команду Австралии и набрала шесть очков в двух матчах ЧМ-2026.
- «Бавария» скоро объявит о трансфере автора двух голов Марокко на ЧМ-2026 Сайбари — Романо.
- Анчелотти сообщил о возвращении Неймара в состав сборной Бразилии.
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