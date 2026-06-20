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Винисиус прокомментировал разгромную победу Бразилии над Гаити в матче ЧМ-2026

Винисиус прокомментировал разгромную победу Бразилии над Гаити в матче ЧМ-2026
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Крайний нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор поделился впечатлениями после победы над Гаити (3:0) в матче группового этапа чемпионата мира — 2026.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 03:30 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 0
Гаити
1:0 Кунья – 23'     2:0 Кунья – 36'     3:0 Винисиус Жуниор – 45+3'    

«Как я уже говорил перед матчем с Марокко, я здесь для того, чтобы сделать великие вещи вместе со сборной. Когда я в хорошей форме, я могу выкладываться на максимум, помогая голами и результативными передачами. Это то, что я сделал сегодня, и надеюсь продолжать в том же духе, чтобы мы смогли стать чемпионами. Я всегда чувствовал себя как дома (в сборной. — Прим. «Чемпионата»), но никак не удавалось воплотить это в реальный результат. Я проводил хорошие матчи, но не забивал, и это в итоге сильно расстраивало, буквально выбивало из колеи.

На чемпионат мира я приехал максимально сфокусированным на том, чтобы выложиться на полную, ведь знал, что это лучший момент продемонстрировать свой футбол. В этих двух матчах мне удалось хорошо себя проявить. Конечно, я должен продолжать прогрессировать. Очень важный момент для нас, мы сыграли хорошо и смогли забить голы. Это важно, чтобы обрести уверенность по ходу турнира. Соперник, который играет с тремя центральными защитниками… Мы считаем, что могли забить больше голов, учитывая количество созданных нами моментов, но это был отличный матч, каждый смог продемонстрировать хорошую игру», — сказал Винисиус после игры.

В этой встрече бразилец отметился голом и результативной передачей и был признан лучшим игроком матча.

Календарь ЧМ-2026
Календарь ЧМ-2026
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