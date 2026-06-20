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США — победитель группы D чемпионата мира — 2026

США — победитель группы D чемпионата мира — 2026
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Национальная команда США стала победителем группы D чемпионата мира — 2026, набрав шесть очков в двух матчах. Американцы поочерёдно обыграли Парагвай (4:1) и Австралию (2:0). На втором и третьем месте в турнирной таблице находятся как раз австралийцы и парагвайцы — в их активе по три набранных очка.

В последнем матче группового этапа США сыграет с Турцией, досрочно покинувшей ЧМ-2026.

Чемпионат мира — 2026 проходит в США, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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