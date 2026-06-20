«С победным духом всё в порядке». Арда Гюлер отреагировал на вылет Турции с ЧМ-2026

Полузащитник сборной Турции Арда Гюлер прокомментировал вылет команды с чемпионата мира 2026 года после поражения и досрочного завершения борьбы за выход в плей-офф.

Футболист обратился к болельщикам после неудачного выступления команды в группе.

«С командным духом всё в порядке! Мы просто не смогли сделать то, что хотели на поле, не забили голы! Приносим извинения!» — заявил турок во флеш-интервью.

Сборная Турции завершила групповой этап без набранных очков и потеряла шансы на продолжение борьбы уже после второго тура.

Турция стала второй сборной турнира, потерявшей математические шансы на продолжение борьбы уже после второго тура группового этапа. До неё вылет с турнира обеспечила себе сборная Гаити.

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