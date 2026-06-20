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«С победным духом всё в порядке». Арда Гюлер отреагировал на вылет Турции с ЧМ-2026

«С победным духом всё в порядке». Арда Гюлер отреагировал на вылет Турции с ЧМ-2026
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Полузащитник сборной Турции Арда Гюлер прокомментировал вылет команды с чемпионата мира 2026 года после поражения и досрочного завершения борьбы за выход в плей-офф.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 06:00 МСК
Турция
Окончен
0 : 1
Парагвай
0:1 Галарса – 2'    
Удаления: нет / Альмирон – 45+3'

Футболист обратился к болельщикам после неудачного выступления команды в группе.

«С командным духом всё в порядке! Мы просто не смогли сделать то, что хотели на поле, не забили голы! Приносим извинения!» — заявил турок во флеш-интервью.

Сборная Турции завершила групповой этап без набранных очков и потеряла шансы на продолжение борьбы уже после второго тура.

Турция стала второй сборной турнира, потерявшей математические шансы на продолжение борьбы уже после второго тура группового этапа. До неё вылет с турнира обеспечила себе сборная Гаити.

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