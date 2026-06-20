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Сборная Турции установила антирекорд чемпионата мира — 2026

Сборная Турции установила антирекорд чемпионата мира — 2026
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Национальная команда Турции установила антирекорд чемпионата мира — 2026, нанеся 62 удара в первых двух матчах на турнире, при этом ни разу не забив. Об этом сообщает телеграм-канал Opta Sports. В 1-м туре группового этапа турки проиграли Австралии 0:2, во 2-м — Парагваю 0:1. По итогам этим двух матчей сборная Турции досрочно вылетела с чемпионата мира. В третьем туре турецкая команда сыграет с США.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 1-й тур
14 июня 2026, воскресенье. 07:00 МСК
Австралия
Окончен
2 : 0
Турция
1:0 Иранкунда – 27'     2:0 Меткалф – 75'    
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 06:00 МСК
Турция
Окончен
0 : 1
Парагвай
0:1 Галарса – 2'    
Удаления: нет / Альмирон – 45+3'

ЧМ-2026 проходит в Соединённых Штатах Америки, Мексике и Канаде. Турнир стартовал 11 июня и завершится 19 июля. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в 2022 году в Катаре обыграла в финале национальную команду Франции в серии послематчевых пенальти.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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