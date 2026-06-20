Хакан Чалхаонглу обратился к народу Турции после вылета команды с ЧМ-2026

Полузащитник сборной Турции Хакан Чалханоглу прокомментировал вылет команды с чемпионата мира 2026 года после поражения в групповом этапе.

Футболист признался, что команда выложилась полностью, но результат оказался не в их пользу.

«Сложно подобрать слова. Мы отдали все силы, но этого не хватило. Бьём — не забиваем. Мяч попадает в штангу или перекладину. Невезение. Соперник забил с одного удара и выиграл матч.

Я приношу извинения всему нашему народу. У нас молодая команда. Впереди ещё много турниров. Возможно, это мой последний турнир, но я прошу поддерживать наших молодых игроков», — приводит слова Чалханоглу TRT Spor.

Сборная Турции завершила выступление на турнире, не набрав очков в группе и потеряв шансы на выход в плей-офф уже после второго тура.