Главное с ЧМ-2026 на 20 июня: первое удаление на ЧМ за прикрытый рот, возвращение Неймара

«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: в матче группы D между Турцией и Парагваем произошло историческое событие — впервые в истории мировых первенств игрока удалили с поля за то, что он прикрыл рот. Карло Анчелотти сообщил о возвращении Неймара в состав сборной Бразилии, а президент страны назвал футболиста «первым в мире игроком сборной на удалёнке». Также появился гневный пост сестры Роналду в адрес игроков сборной Португалии.
- Впервые в истории на ЧМ случилось удаление за прикрытый рот.
- Анчелотти сообщил о возвращении Неймара в состав сборной Бразилии.
- «Неймар — первый в мире футболист сборной на удалёнке!» Президент Бразилии — об игроке.
- «Неблагодарные невежды». Сестра Роналду — о партнёрах игрока по сборной Португалии.
- Сборная Англии провела товарищеский матч прямо во время ЧМ.
- Стал известен лучший игрок обороны по итогам 1-го тура ЧМ.
- Месси — лучший игрок атаки в 1-м туре ЧМ-2026 по рейтингу ФИФА.
- Обстановка в сборной Сенегала накалена. Игроки недовольны условиями, тренер без контракта.
- Де ла Фуэнте назвал не испанского игрока, которого он пригласил бы в сборную.
- Сборная Турции установила антирекорд чемпионата мира — 2026.
С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.