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Главное с ЧМ-2026 на 20 июня: первое удаление на ЧМ за прикрытый рот, возвращение Неймара

Главное с ЧМ-2026 на 20 июня: первое удаление на ЧМ за прикрытый рот, возвращение Неймара
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«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: в матче группы D между Турцией и Парагваем произошло историческое событие — впервые в истории мировых первенств игрока удалили с поля за то, что он прикрыл рот. Карло Анчелотти сообщил о возвращении Неймара в состав сборной Бразилии, а президент страны назвал футболиста «первым в мире игроком сборной на удалёнке». Также появился гневный пост сестры Роналду в адрес игроков сборной Португалии.

  1. Впервые в истории на ЧМ случилось удаление за прикрытый рот.
  2. Анчелотти сообщил о возвращении Неймара в состав сборной Бразилии.
  3. «Неймар — первый в мире футболист сборной на удалёнке!» Президент Бразилии — об игроке.
  4. «Неблагодарные невежды». Сестра Роналду — о партнёрах игрока по сборной Португалии.
  5. Сборная Англии провела товарищеский матч прямо во время ЧМ.
  6. Стал известен лучший игрок обороны по итогам 1-го тура ЧМ.
  7. Месси — лучший игрок атаки в 1-м туре ЧМ-2026 по рейтингу ФИФА.
  8. Обстановка в сборной Сенегала накалена. Игроки недовольны условиями, тренер без контракта.
  9. Де ла Фуэнте назвал не испанского игрока, которого он пригласил бы в сборную.
  10. Сборная Турции установила антирекорд чемпионата мира — 2026.

С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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