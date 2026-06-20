Главное с ЧМ-2026 на 20 июня: первое удаление на ЧМ за прикрытый рот, возвращение Неймара

«Чемпионат» рассказывает о главных событиях проходящего в эти дни чемпионата мира по футболу 2026 года. В сегодняшней подборке: в матче группы D между Турцией и Парагваем произошло историческое событие — впервые в истории мировых первенств игрока удалили с поля за то, что он прикрыл рот. Карло Анчелотти сообщил о возвращении Неймара в состав сборной Бразилии, а президент страны назвал футболиста «первым в мире игроком сборной на удалёнке». Также появился гневный пост сестры Роналду в адрес игроков сборной Португалии.

С результатами прошедшего игрового дня можно ознакомиться тут, а расписание встреч, которые пройдут сегодня, доступно по ссылке.