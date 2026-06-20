Ибрагимович назвал команду, способную выиграть ЧМ‑2026

Экс-футболист Златан Ибрагимович считает, что сборная США способна выиграть ЧМ‑2026. Команда под руководством Маурисио Почеттино одержала победы над Парагваем (4:1) и Австралией (2:0) и вышла в плей-офф турнира.

«Если раньше вы сомневались, я ещё раз скажу: пора поверить в эту команду. За ней стоит вся страна — такая поддержка серьёзно укрепляет позиции. Матч с Австралией получился отличным. Правда, стоит признать: австралийцы так и не смогли создать реальной опасности у ворот соперника.

Всё, что было до чемпионата мира, уже не играет роли. Сейчас главное — то, что мы видим прямо сейчас. Команда обрела нужный импульс, и это как раз то, что ей требовалось.

Им важно и дальше наращивать уверенность с каждой новой игрой. А когда выйдут в плей‑офф, появится возможность дать передохнуть отдельным игрокам. В целом ситуация складывается удачно», — приводит слова Ибрагимовича Daily Mail.

На вопрос о шансах США на победу в чемпионате мира экс‑футболист уверенно ответил: «Да, шансы есть».