«Дети пойдут на экзамен несчастными и злыми». В Турции отреагировали на вылет с ЧМ-2026

Бывший репортёр Spor Arena и газеты Hürriyet Мухаммед Думан высказался о неудачном выступлении сборной Турции по футболу на чемпионате мира – 2026. В 1-м туре группового этапа турки проиграли Австралии 0:2, во 2-м — Парагваю 0:1. По итогам этих двух матчей сборная Турции досрочно вылетела с чемпионата мира.

«Мы в настоящем шоке. Мы не знаем, что сказать прямо сейчас. Все очень расстроены. Мы не можем выразить свои чувства словами. Мы увидели ужасный матч. Гюлер, Чалханоглу, Актюркоглу, Йылдыз… Мы ожидали многого от этих игроков. Они стали одними из худших на чемпионате мира. Это был первый раз, когда мы видели, как Арда играет так плохо. Думаю, Монтелла скоро уйдёт в отставку. Сейчас в команде атмосфера хаоса.

В Турции все резко критикуют Монтеллу, особенно в социальных сетях, особенно в отношении его тактических ошибок. Мы ждём, что Федерация футбола Турции проведёт встречу по этому вопросу и примет решения после чемпионата мира. Некоторые игроки в команде были недовольны работой с Монтеллой и его абсурдными решениями — мы увидели это в матчах чемпионата мира.

Сегодня в Турции важный вступительный экзамен в университет. Например, на прошлой неделе все смотрели матч с Австралией на гигантских экранах, установленных в центрах городов. В этот раз так нельзя. Дети, которые смотрели матч, теперь пойдут на экзамен несчастными и злыми», — сказал Думан в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.