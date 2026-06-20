«Это всё — опыт». Тренер Испании де ла Фуэнте — о матче с Кабо-Верде

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте проанализировал игру своей команды в её первом матче на чемпионате мира – 2026. Встреча Испании и Кабо-Верде закончилась со счётом 0:0.

«Вы помните из всех моих заявлений, даже когда мы побеждали, что я всегда говорил, что нам нужно совершенствоваться. Мы очень самокритичны, и я очень самокритичен. Я говорил, что нам нужно работать усерднее и совершенствоваться во многих аспектах, но если это делается с целью самобичевания, то нет. Я признаю, что есть вещи, которые нужно улучшить, что есть аспекты, которые не были разработаны должным образом в первоначальном плане, но я не думаю, что необходимо принимать дальнейшую критику.

Эта команда не бывает слишком самоуверенной, это не так. Я их очень хорошо знаю… У нас было ощущение, что гол будет забит, возможно, у вас тоже, и мы сделали замены на 71-й минуте, думая, что это произойдёт. Мы все думали, что гол будет забит, когда моменты продолжали возникать, и, конечно, вы думали: «Следующий мяч залетит». Но с каждой минутой нарастает определённое беспокойство, вы начинаете терять терпение. Это всё – опыт. В следующем матче, который будет очень похожим, мы поступим по-другому», – приводит слова де ла Фуэнте COPE.

В следующих турах группового этапа Испания сыграет со сборными Саудовской Аравии (21 июня) и Уругвая (27 июня).