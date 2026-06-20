Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Это всё — опыт». Тренер Испании де ла Фуэнте — о матче с Кабо-Верде

«Это всё — опыт». Тренер Испании де ла Фуэнте — о матче с Кабо-Верде
Комментарии

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте проанализировал игру своей команды в её первом матче на чемпионате мира – 2026. Встреча Испании и Кабо-Верде закончилась со счётом 0:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 19:00 МСК
Испания
Окончен
0 : 0
Кабо-Верде

«Вы помните из всех моих заявлений, даже когда мы побеждали, что я всегда говорил, что нам нужно совершенствоваться. Мы очень самокритичны, и я очень самокритичен. Я говорил, что нам нужно работать усерднее и совершенствоваться во многих аспектах, но если это делается с целью самобичевания, то нет. Я признаю, что есть вещи, которые нужно улучшить, что есть аспекты, которые не были разработаны должным образом в первоначальном плане, но я не думаю, что необходимо принимать дальнейшую критику.

Эта команда не бывает слишком самоуверенной, это не так. Я их очень хорошо знаю… У нас было ощущение, что гол будет забит, возможно, у вас тоже, и мы сделали замены на 71-й минуте, думая, что это произойдёт. Мы все думали, что гол будет забит, когда моменты продолжали возникать, и, конечно, вы думали: «Следующий мяч залетит». Но с каждой минутой нарастает определённое беспокойство, вы начинаете терять терпение. Это всё – опыт. В следующем матче, который будет очень похожим, мы поступим по-другому», – приводит слова де ла Фуэнте COPE.

В следующих турах группового этапа Испания сыграет со сборными Саудовской Аравии (21 июня) и Уругвая (27 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
Материалы по теме
Испания четыре матча подряд не побеждает на чемпионатах мира
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android