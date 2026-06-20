«Судьба была не на нашей стороне». Тренер сборной Турции Монтелла — о вылете с ЧМ-2026

Тренер сборной Турции Винченцо Монтелла прокомментировал вылет команды с чемпионата мира 2026 года после поражения от Парагвая (0:1) и досрочного завершения борьбы за выход в плей-офф.

«Мне очень жаль. За 35 лет в профессиональном футболе со мной произошло то, что случается раз в 50 матчей, причём дважды подряд. Судьба была не на нашей стороне», — приводит слова Монтеллы телеканал A Spor.

Сборная Турции пока не набрала ни одного очка и потеряла шансы на продолжение борьбы после 2-го тура. Она стала второй командой турнира, которая лишилась математических шансов на выход из группы. До неё вылет с турнира обеспечила себе сборная Гаити.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.