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«Судьба была не на нашей стороне». Тренер сборной Турции Монтелла — о вылете с ЧМ-2026

«Судьба была не на нашей стороне». Тренер сборной Турции Монтелла — о вылете с ЧМ-2026
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Тренер сборной Турции Винченцо Монтелла прокомментировал вылет команды с чемпионата мира 2026 года после поражения от Парагвая (0:1) и досрочного завершения борьбы за выход в плей-офф.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 06:00 МСК
Турция
Окончен
0 : 1
Парагвай
0:1 Галарса – 2'    
Удаления: нет / Альмирон – 45+3'

«Мне очень жаль. За 35 лет в профессиональном футболе со мной произошло то, что случается раз в 50 матчей, причём дважды подряд. Судьба была не на нашей стороне», — приводит слова Монтеллы телеканал A Spor.

Сборная Турции пока не набрала ни одного очка и потеряла шансы на продолжение борьбы после 2-го тура. Она стала второй командой турнира, которая лишилась математических шансов на выход из группы. До неё вылет с турнира обеспечила себе сборная Гаити.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.

Календарь матчей ЧМ-2026 по фтуболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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