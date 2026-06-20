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Куман отреагировал на призыв убрать Френки де Йонга из состава Нидерландов на ЧМ-2026

Куман отреагировал на призыв убрать Френки де Йонга из состава Нидерландов на ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Нидерландов Рональд Куман поделился мыслями о тактической роли полузащитника Френки де Йонга, а также рассказал о небольшом повреждении футболиста перед следующим матчем группового этапа чемпионата мира — 2026.

«Френки испытывает лёгкий дискомфорт ниже живота. Квинтен Тимбер споткнулся и столкнулся с де Йонгом. Больше я об этом, честно говоря, сказать не могу. Есть небольшие сомнения, сможет ли Френки выйти в стартовом составе на матч со Швецией, хотя он частично участвовал в тренировке.

Я категорически не согласен с тем, что Френки нужно убирать из состава. Я поговорил с ним после прошлой игры. Он делает много хорошего, он тактически умный игрок. Но когда мы атакуем и команде нужно продвинуться вперёд, он часто находится низко на поле, а иногда ему стоило бы двигаться вперёд, в том числе потому, что он быстр. В плане продвижения вперёд Френки ещё может улучшиться. Именно в этом аспекте, на мой взгляд, у него есть потенциал для роста — как для себя, так и для команды. Но говорить, что его нужно убрать из состава — это для меня перебор», — приводит слова Кумана AFP.

Встреча между сборными Нидерландов и Швеции состоится в субботу, 20 июня, в 20:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа F. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 20:00 МСК
Нидерланды
Не начался
Швеция
Кто победит в основное время?
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