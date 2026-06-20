Сборная Марокко установила рекорд для африканских команд на чемпионатах мира
Поделиться
Сборная Марокко в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 со сборной Шотландии сделала 601 точную передачу. Этот показатель стал лучшим результатом среди всех африканских сборных на чемпионатах мира с 1966 года, сообщает Opta Sports.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 01:00 МСК
Шотландия
Окончен
0 : 1
Марокко
0:1 Сайбари – 2'
Предыдущее достижение на этом историческом отрезке принадлежало сборной Кот-д'Ивуара. На чемпионате мира в 2010 году в матче с КНДР ивуарийцы выполнили 571 точную передачу. Сборная Марокко переписала этот показатель, став первой командой из Африки, преодолевшей отметку в 600 пасов за игру на мировых первенствах.
В следующем туре группового этапа чемпионата мира — 2026 сборная Марокко сыграет со сборной Гаити. Матч состоится в четверг, 25 июня, в 1:00 мск.
ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 01:00 МСК
Марокко
Не начался
Гаити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Материалы по теме
Комментарии
- 20 июня 2026
-
10:30
-
10:22
-
10:17
-
10:12
-
10:10
-
10:01
-
10:00
-
10:00
-
09:45
-
09:40
-
09:30
-
09:00
-
08:53
-
08:53
-
08:51
-
08:50
-
08:31
-
08:19
-
08:15
-
08:15
-
08:07
-
08:07
-
08:06
-
08:00
-
07:53
-
07:52
-
07:45
-
07:30
-
07:17
-
07:15
-
07:05
-
07:04
-
07:00
-
06:50
-
06:47