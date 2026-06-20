Сборная Марокко установила рекорд для африканских команд на чемпионатах мира

Сборная Марокко в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 со сборной Шотландии сделала 601 точную передачу. Этот показатель стал лучшим результатом среди всех африканских сборных на чемпионатах мира с 1966 года, сообщает Opta Sports.

Предыдущее достижение на этом историческом отрезке принадлежало сборной Кот-д'Ивуара. На чемпионате мира в 2010 году в матче с КНДР ивуарийцы выполнили 571 точную передачу. Сборная Марокко переписала этот показатель, став первой командой из Африки, преодолевшей отметку в 600 пасов за игру на мировых первенствах.

В следующем туре группового этапа чемпионата мира — 2026 сборная Марокко сыграет со сборной Гаити. Матч состоится в четверг, 25 июня, в 1:00 мск.