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Сборная Марокко установила рекорд для африканских команд на чемпионатах мира

Сборная Марокко установила рекорд для африканских команд на чемпионатах мира
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Сборная Марокко в матче 2-го тура группового этапа чемпионата мира — 2026 со сборной Шотландии сделала 601 точную передачу. Этот показатель стал лучшим результатом среди всех африканских сборных на чемпионатах мира с 1966 года, сообщает Opta Sports.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 01:00 МСК
Шотландия
Окончен
0 : 1
Марокко
0:1 Сайбари – 2'    

Предыдущее достижение на этом историческом отрезке принадлежало сборной Кот-д'Ивуара. На чемпионате мира в 2010 году в матче с КНДР ивуарийцы выполнили 571 точную передачу. Сборная Марокко переписала этот показатель, став первой командой из Африки, преодолевшей отметку в 600 пасов за игру на мировых первенствах.

В следующем туре группового этапа чемпионата мира — 2026 сборная Марокко сыграет со сборной Гаити. Матч состоится в четверг, 25 июня, в 1:00 мск.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 3-й тур
25 июня 2026, четверг. 01:00 МСК
Марокко
Не начался
Гаити
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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