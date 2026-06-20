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«Что за сериал такой?!» Денис Казанский прокомментировал вылет сборной Турции с ЧМ‑2026

«Что за сериал такой?!» Денис Казанский прокомментировал вылет сборной Турции с ЧМ‑2026
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Спортивный комментатор Денис Казанский прокомментировал вылет сборной Турции с чемпионата мира 2026 года. Команда потерпела поражение во 2-ом туре от Парагвая со счётом 0:1 и досрочно завершила борьбу за выход в плей-офф.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 06:00 МСК
Турция
Окончен
0 : 1
Парагвай
0:1 Галарса – 2'    
Удаления: нет / Альмирон – 45+3'

«Эээ…турки, вы чего?! Что за сериал такой?! «Эльвин и его друзья»…», — написал Казанский в телеграм-канале.

Сборная Турции не набрала ни одного очка после двух матчей и лишилась шансов на продолжение борьбы. Она стала второй командой турнира, которая не сможет выйти из группы. До неё вылет с турнира обеспечила себе сборная Гаити.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская команда обыграла Францию.

Календарь матчей ЧМ-2026 по фтуболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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