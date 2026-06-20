«Что за сериал такой?!» Денис Казанский прокомментировал вылет сборной Турции с ЧМ‑2026

Спортивный комментатор Денис Казанский прокомментировал вылет сборной Турции с чемпионата мира 2026 года. Команда потерпела поражение во 2-ом туре от Парагвая со счётом 0:1 и досрочно завершила борьбу за выход в плей-офф.

«Эээ…турки, вы чего?! Что за сериал такой?! «Эльвин и его друзья»…», — написал Казанский в телеграм-канале.

Сборная Турции не набрала ни одного очка после двух матчей и лишилась шансов на продолжение борьбы. Она стала второй командой турнира, которая не сможет выйти из группы. До неё вылет с турнира обеспечила себе сборная Гаити.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины. В финале первенства планеты 2022 года аргентинская команда обыграла Францию.