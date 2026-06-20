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Карло Анчелотти — о Рафинье: на мой взгляд, он один из лучших в мире

Карло Анчелотти — о Рафинье: на мой взгляд, он один из лучших в мире
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Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти поддержал полузащитника команды Рафинью и призвал к «спокойствию, терпению и уравновешенности» в отношении его выступления за сборную на чемпионате мира – 2026.

«Рафинья может играть на любой атакующей позиции, потому что его послужной список это доказывает. В «Лидс Юнайтед», когда там играл Марсело Бьелса, он выступал на правом фланге, а в «Барселоне» начинал справа, а затем перешёл на левый. И здесь он тоже будет играть очень хорошо, потому что, на мой взгляд, он один из лучших в мире», – приводит слова Анчелотти Mundo Deportivo.

Чемпионат мира – 2026 проходит с 11 июня по 19 июля. По результатам двух туров Бразилия занимает первое место в группе C. В последнем матче группового этапа она сыграет с Шотландией (25 июня).

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