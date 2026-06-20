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Защитник Дмитрий Тихий подписал контракт с «Уралом»

Защитник Дмитрий Тихий подписал контракт с «Уралом»
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Защитник Дмитрий Тихий перешёл в «Урал», сообщает пресс-служба екатеринбургской команды. Футболист с опытом игры в Мир РПЛ и зарубежных чемпионатах пополнил состав клуба на правах полноценного трансфера.

Тихий родился 29 октября 1992 года во Владивостоке, его рост составляет 186 см. Воспитанник «Луча-Энергии» дебютировал за основную команду в сезоне-2011/2012. В карьере игрока также значатся клубы «Факел», «Томь», «Химки», «Пари Нижний Новгород», армянский «Урарту» и турецкий «Серик Беледиеспор».

Наибольший вклад Тихий внёс в «Химках», где провёл 97 матчей, добившись выхода в РПЛ, серебра ФНЛ и участия в финале Кубка России в сезоне-2019/2020. Кроме того, он стал победителем во Втором дивизионе с «Лучом» и в ПФЛ с «Факелом».

В минувшем сезоне «Урал» занял третью строчку и в стыковых матчах за право играть в РПЛ уступил махачкалинскому «Динамо» по сумме двух встреч (0:1, 0:2).

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