Тренер Испании де ла Фуэнте высказался об участии Ямаля в матче с Саудовской Аравией

Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте высказался об участии нападающего команды Ламина Ямаля в следующем матче сборной. В рамках 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 Испания сыграет с Саудовской Аравией (21 июня).

«Нам нужно будет оценить ситуацию. Матчи часто решаются во втором тайме, поэтому мы подумаем, выгоднее ли немного ускорить темп в начале или воспользоваться усталостью соперника и решающими последними минутами Ламина.

У нас есть первоначальный план, но многие обстоятельства игры могут привести к другим ситуациям. Ламин не готов к 90 минутам, но он может играть. Мы никем не рискуем. Его оптимальная игра — около часа, но это может быть и 60, и 53 минуты. Посмотрим. В матче есть 50 тысяч деталей, которые заставляют вносить изменения», – приводит слова де ла Фуэнте COPE.

Чемпионат мира – 2026 проходит с 11 июня по 19 июля. По результатам 1-го тура группового этапа Испания занимает третье место в группе H.