Моуринью заблокировал трансфер нападающего «Реала» Гонсало Гарсии — Marca

Главный тренер мадридского «Реала» Жозе Моуринью вмешался в трансферные планы клуба относительно будущего нападающего Гонсало Гарсии. Португальский специалист дал понять руководству «сливочных», что сейчас неподходящий момент для продажи 22-летнего футболиста, сообщает Marca.

Моуринью считает испанского форварда перспективным и интересным игроком для своей тактической модели. Португальский тренер намерен внимательно понаблюдать за нападающим на предсезонных сборах и предоставить ему возможность проявить себя в первой команде.

В завершившемся сезоне-2025/2026 Гонсало Гарсия провёл за основную команду мадридцев 39 матчей во всех турнирах, в которых забил восемь голов и отдал три результативные передачи. До этого нападающий выступал за молодёжную команду «Реал Мадрид Кастилья», где в сезоне-2024/2025 отметился 30 забитыми мячами в 73 встречах.