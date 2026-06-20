Винисиус Жуниор отреагировал на травму Рафиньи на ЧМ-2026

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор прокомментировал травму партнёра по команде Рафиньи после матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года между Бразилией и Гаити. На 40-й минуте встречи Рафинья был заменён из-за повреждения. Перед заменой игрок присел на газон, после чего на поле вышли медики для оказания помощи.

«Получить травму всегда непросто. В этом сезоне у него было много проблем с травмами. Надеюсь, что ничего серьёзного. Он очень важный игрок для нас», — приводит слова Винисиуса Diario AS в соцсети.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля. По итогам двух туров сборная Бразилии занимает первое место в группе C. В последнем матче группового этапа команда встретится со сборной Шотландии 25 июня.