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Винисиус Жуниор отреагировал на травму Рафиньи на ЧМ-2026

Винисиус Жуниор отреагировал на травму Рафиньи на ЧМ-2026
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Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор прокомментировал травму партнёра по команде Рафиньи после матча 2-го тура группового этапа чемпионата мира 2026 года между Бразилией и Гаити. На 40-й минуте встречи Рафинья был заменён из-за повреждения. Перед заменой игрок присел на газон, после чего на поле вышли медики для оказания помощи.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 03:30 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 0
Гаити
1:0 Кунья – 23'     2:0 Кунья – 36'     3:0 Винисиус Жуниор – 45+3'    

«Получить травму всегда непросто. В этом сезоне у него было много проблем с травмами. Надеюсь, что ничего серьёзного. Он очень важный игрок для нас», — приводит слова Винисиуса Diario AS в соцсети.

Чемпионат мира проходит с 11 июня по 19 июля. По итогам двух туров сборная Бразилии занимает первое место в группе C. В последнем матче группового этапа команда встретится со сборной Шотландии 25 июня.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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