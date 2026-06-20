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Эндрик: бог сказал мне, что я совершу необыкновенные вещи в своей жизни

Эндрик: бог сказал мне, что я совершу необыкновенные вещи в своей жизни
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Нападающий сборной Бразилии Эндрик прокомментировал свой дебют на чемпионате мира — 2026 в матче группового этапа со сборной Гаити (3:0). 19-летний форвард вышел на замену во втором тайме, отметился забитым мячом, который впоследствии был отменён после видеоповтора.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 03:30 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 0
Гаити
1:0 Кунья – 23'     2:0 Кунья – 36'     3:0 Винисиус Жуниор – 45+3'    

«Я очень счастлив. Бог сказал мне, что я совершу необыкновенные вещи в своей жизни. Выйти на поле и забить гол, который затем отменили… Но для меня в глубине души этот мяч стоил очень многого», — приводит слова Эндрика Lincoln Financial Field.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти и руководство Бразильской конфедерации футбола призывают общественность сохранять спокойствие относительно игрового времени молодого нападающего. Ожидается, что роль форварда в тактических построениях команды будет возрастать постепенно по ходу ЧМ-2026.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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