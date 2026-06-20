Эндрик: бог сказал мне, что я совершу необыкновенные вещи в своей жизни

Нападающий сборной Бразилии Эндрик прокомментировал свой дебют на чемпионате мира — 2026 в матче группового этапа со сборной Гаити (3:0). 19-летний форвард вышел на замену во втором тайме, отметился забитым мячом, который впоследствии был отменён после видеоповтора.

«Я очень счастлив. Бог сказал мне, что я совершу необыкновенные вещи в своей жизни. Выйти на поле и забить гол, который затем отменили… Но для меня в глубине души этот мяч стоил очень многого», — приводит слова Эндрика Lincoln Financial Field.

Главный тренер сборной Бразилии Карло Анчелотти и руководство Бразильской конфедерации футбола призывают общественность сохранять спокойствие относительно игрового времени молодого нападающего. Ожидается, что роль форварда в тактических построениях команды будет возрастать постепенно по ходу ЧМ-2026.