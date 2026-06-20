Рубен Диаш рассказал, что помешало Португалии победить ДР Конго

Защитник сборной Португалии Рубен Диаш прокомментировал итоги матча 1-го тура группы К чемпионата мира — 2026 с ДР Конго (1:1).

— Что пошло не так в матче с ДР Конго?

— Сейчас столько аналитиков разбирают игру и приходят к выводам о том, что пошло не так, что в каких‑то публикациях люди уже заметили, что сложилось не лучшим образом. Мы забили гол рано и хорошо начали матч — в тот момент чувствовалась энергия, но в итоге мы расслабились и потеряли дисциплину. Из‑за этого мы стали менее эффективны и не смогли внушить сопернику тот страх, который был необходим. Игра вошла в какую‑то странную динамику. В итоге мы потеряли дисциплину — и внутри команды мы это осознаём. В будущем я вижу только позитивные моменты, — приводит слова Диаша A Bola.

Следующая игра сборной Португалии состоится 23 июня. Команда встретится с Узбекистаном в Хьюстоне.