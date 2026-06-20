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Рубен Диаш рассказал, что помешало Португалии победить ДР Конго

Рубен Диаш рассказал, что помешало Португалии победить ДР Конго
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Защитник сборной Португалии Рубен Диаш прокомментировал итоги матча 1-го тура группы К чемпионата мира — 2026 с ДР Конго (1:1).

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 1-й тур
17 июня 2026, среда. 20:00 МСК
Португалия
Окончен
1 : 1
ДР Конго
1:0 Невеш – 6'     1:1 Висса – 45+5'    

— Что пошло не так в матче с ДР Конго?
— Сейчас столько аналитиков разбирают игру и приходят к выводам о том, что пошло не так, что в каких‑то публикациях люди уже заметили, что сложилось не лучшим образом. Мы забили гол рано и хорошо начали матч — в тот момент чувствовалась энергия, но в итоге мы расслабились и потеряли дисциплину. Из‑за этого мы стали менее эффективны и не смогли внушить сопернику тот страх, который был необходим. Игра вошла в какую‑то странную динамику. В итоге мы потеряли дисциплину — и внутри команды мы это осознаём. В будущем я вижу только позитивные моменты, — приводит слова Диаша A Bola.

Следующая игра сборной Португалии состоится 23 июня. Команда встретится с Узбекистаном в Хьюстоне.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа K. 2-й тур
23 июня 2026, вторник. 20:00 МСК
Португалия
Не начался
Узбекистан
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
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