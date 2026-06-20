Кроос: Англия на ЧМ-2026 — разница как между днём и ночью по сравнению с Евро-2024

Бывший полузащитник сборной Германии Тони Кроос поделился впечатлениями от игры сборной Англии на старте чемпионата мира — 2026.

«Что я могу сказать точно, так это то, что после первого матча Англия вошла в тройку моих главных фаворитов. Дело не только в победе над Хорватией (4:2), но и в том, что я увидел совершенно другую Англию по сравнению с Евро-2024. На чемпионате Европы они тоже дошли до финала — на мой взгляд, несправедливо, но дошли.

Сейчас это разница как между днём и ночью. Стиль игры полностью изменился, особенно действия при переходе из обороны в атаку. К этому стоит добавить Джуда Беллингема, который в этой встрече показал больше динамики, чем за весь сезон в мадридском «Реале». По всей видимости, он снова полностью здоров или чувствует себя раскрепощённо», — приводит слова Крооса BILD со ссылкой на эфир трансляции «Kroos & Kroos: Die WM unter der Lupe» в TikTok.