Голкипер сборной Турции Чакыр: ожидания были очень высокими, а мы не оправдали их

Вратарь сборной Турции Угурджан Чакыр высказался о неудачном выступлении команды на ЧМ‑2026 и вылете из турнира. Команда потерпела поражение во 2-ом туре от Парагвая со счётом 0:1 и досрочно завершила борьбу за выход в плей-офф.

«Прошу прощения у нашей страны. Мы хотели оправдать ожидания и заставить людей гордиться нами, но не смогли. Ожидания были очень высокими, а мы не оправдали их. Также прошу прощения у тех, кто приехал нас поддержать. О самом матче говорить особо нечего. Мои товарищи по команде очень старались, мы приложили огромные усилия.

Своими действиями мы подняли планку ожиданий, но в итоге не смогли им соответствовать! То, что произошло в первом матче, повторилось и в этой игре… В какой‑то степени всё зависит от удачи. Но мы поднимем голову. У нас есть молодые и талантливые игроки. Мы поднимем голову и будем стараться заставить нашу страну гордиться нами», — приводит слова Чакыра издание Fotomac.

Сборная Турции не набрала ни одного очка после двух матчей и лишилась шансов на продолжение борьбы. Она стала второй командой турнира, которая не сможет выйти из группы. До неё вылет с турнира обеспечила себе сборная Гаити.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике.