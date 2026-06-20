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Эндрик обратился к болельщикам после дебюта на ЧМ-2026

Эндрик обратился к болельщикам после дебюта на ЧМ-2026
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Нападающий сборной Бразилии Эндрик обратился к болельщикам после своего дебютного матча со сборной Гаити на чемпионате мира — 2026. Встреча группового этапа прошла в Филадельфии (США) и завершилась победой бразильцев 3:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 03:30 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 0
Гаити
1:0 Кунья – 23'     2:0 Кунья – 36'     3:0 Винисиус Жуниор – 45+3'    

«Хочу поблагодарить бразильских болельщиков, которые проделали путь из Бразилии в США, чтобы поддержать сборную. В этой команде должны находиться только те игроки, которые хотят бороться, играть и помогать сборной. Я работаю каждый день и усердно тренируюсь, чтобы быть готовым к предоставленному шансу. Хочу делать то, что всегда делал в сборной — играть каждый матч так, словно он последний», — приводит слова Эндрика Lincoln Financial Field.

Календарь ЧМ-2026
Турнирная таблица ЧМ-2026
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