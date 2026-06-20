Эндрик обратился к болельщикам после дебюта на ЧМ-2026

Нападающий сборной Бразилии Эндрик обратился к болельщикам после своего дебютного матча со сборной Гаити на чемпионате мира — 2026. Встреча группового этапа прошла в Филадельфии (США) и завершилась победой бразильцев 3:0.

«Хочу поблагодарить бразильских болельщиков, которые проделали путь из Бразилии в США, чтобы поддержать сборную. В этой команде должны находиться только те игроки, которые хотят бороться, играть и помогать сборной. Я работаю каждый день и усердно тренируюсь, чтобы быть готовым к предоставленному шансу. Хочу делать то, что всегда делал в сборной — играть каждый матч так, словно он последний», — приводит слова Эндрика Lincoln Financial Field.