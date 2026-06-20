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Тренер Турции Монтелла поддержал своих игроков после вылета с ЧМ-2026

Тренер Турции Монтелла поддержал своих игроков после вылета с ЧМ-2026
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Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла поддержал своих игроков после поражения от Парагвая во 2-м туре группового этапа ЧМ-2026 (0:1). После двух поражений в первых двух матчах турнира Турция заняла последнее место в группе D и потеряла шансы на выход в плей-офф.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 06:00 МСК
Турция
Окончен
0 : 1
Парагвай
0:1 Галарса – 2'    
Удаления: нет / Альмирон – 45+3'

«Мы сделали всё! Футбол – как жизнь. Не всегда всё справедливо. Не всегда можно быть счастливым.

Нам нужно продолжать играть на крупных турнирах. Мы всегда должны быть на чемпионате мира. Возможно, подсознательно пребывание здесь после 24 лет повлияло на наших игроков. Национальной команде нужно выработать эту привычку и участвовать в турнирах. Тогда всё наладится.

Легко выделить и критиковать одного человека. Нет необходимости винить кого-либо, потому что мы сделали всё, что могли. Я тоже очень разочарован. Моей целью было выйти из группы, но мы должны как-то смириться с этим результатом. Когда не получается, значит, не получается. Не знаю, что ещё сказать», – приводит слова Монтеллы TRT Spor.

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