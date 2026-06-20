Тони Кроос: на данный момент у Гарри Кейна лучший удар в мире

Бывший полузащитник мадридского «Реала» и сборной Германии Тони Кроос высоко оценил игровые качества нападающего сборной Англии Гарри Кейна на чемпионате мира — 2026.

«На данный момент у него лучший удар в мире как головой, так и ногой. Поразительно, как он контролирует подобные мячи. Если Англия продолжит играть в том же духе, она определённо будет на самом верху», — приводит слова Крооса BILD со ссылкой на эфир трансляции Kroos & Kroos: Die WM unter der Lupe в TikTok.

Напомним, 17 июня в 1-м туре чемпионата мира — 2026 сборная Англии обыграла команду Хорватию со счётом 4:2. Гарри Кейн оформил дубль.