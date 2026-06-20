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Де ла Фуэнте – об игре Гави в матче с Кабо-Верде: он выполнил свою задачу идеально

Де ла Фуэнте – об игре Гави в матче с Кабо-Верде: он выполнил свою задачу идеально
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Главный тренер сборной Испании Луис де ла Фуэнте прокомментировал выступление полузащитника команды Гави в матче с Кабо-Верде. Игра, прошедшая в рамках 1-го тура группового этапа чемпионата мира – 2026, закончилась со счётом 0:0.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа H. 1-й тур
15 июня 2026, понедельник. 19:00 МСК
Испания
Окончен
0 : 0
Кабо-Верде

«В матче против Перу (товарищеский матч 9 июня, закончившийся победой Испании со счётом 3:1. – Прим. «Чемпионата») Гави был очень динамичен, он обеспечивал нам большую ширину атаки. Он очень хорошо взаимодействует с партнёрами по команде, и именно это мы искали.

Именно в этом мы были наименее успешны; нам не хватало ширины атаки, что облегчало оборону соперника. Это не имело никакого отношения к Гави; он выполнил свою задачу и выполнил её идеально, но, возможно, этого было недостаточно для создания большего количества голевых моментов, хотя Гави сделал то, что должен был сделать. Я им доволен», – приводит слова де ла Фуэнте COPE.

В следующих турах группового этапа турнира Испания сыграет с Саудовской Аравией (21 июня) и Уругваем (27 июня).

Календарь ЧМ по футболу 2026 года
Турнирная таблица ЧМ по футболу 2026 года
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