Сборная Бразилии раскрыла подробности о состоянии Рафиньи после травмы на ЧМ‑2026

Бразильская конфедерация футбола (CBF) сообщила о состоянии нападающего сборной Рафиньи. На 40-й минуте матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 с командой Гаити Рафинья был заменён из-за повреждения. Перед заменой игрок присел на газон, после чего на поле вышли медики для оказания помощи. Игра группы C прошла в Филадельфии (США) и завершилась со счётом 3:0 в пользу бразильцев.

«В первом тайме матча с командой Гаити нападающий Рафинья почувствовал боль в правом подколенном сухожилии. Игрок начал лечение, и его состояние будет повторно обследовано», — приводит слова заявления Globo.

Сборная Бразилии, набрав четыре очка, лидирует в своей группе. В заключительном матче группового этапа команда Карло Анчелотти встретится со сборной Шотландии 24 июня.