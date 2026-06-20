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Сборная Бразилии раскрыла подробности о состоянии Рафиньи после травмы на ЧМ‑2026

Сборная Бразилии раскрыла подробности о состоянии Рафиньи после травмы на ЧМ‑2026
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Бразильская конфедерация футбола (CBF) сообщила о состоянии нападающего сборной Рафиньи. На 40-й минуте матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 с командой Гаити Рафинья был заменён из-за повреждения. Перед заменой игрок присел на газон, после чего на поле вышли медики для оказания помощи. Игра группы C прошла в Филадельфии (США) и завершилась со счётом 3:0 в пользу бразильцев.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа C. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 03:30 МСК
Бразилия
Окончен
3 : 0
Гаити
1:0 Кунья – 23'     2:0 Кунья – 36'     3:0 Винисиус Жуниор – 45+3'    

«В первом тайме матча с командой Гаити нападающий Рафинья почувствовал боль в правом подколенном сухожилии. Игрок начал лечение, и его состояние будет повторно обследовано», — приводит слова заявления Globo.

Сборная Бразилии, набрав четыре очка, лидирует в своей группе. В заключительном матче группового этапа команда Карло Анчелотти встретится со сборной Шотландии 24 июня.

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