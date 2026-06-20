Тони Кроос дал прогноз на матч чемпионата мира — 2026 между Германией и Кот-д'Ивуаром

Бывший полузащитник «Реала» и сборной Германии Тони Кроос поделился ожиданиями от предстоящего матча группового этапа чемпионата мира — 2026, в котором сборная Германии встретится со сборной Кот-д'Ивуара.

«Это будет соперник совершенно другого калибра. Всё будет зависеть от нашей физической готовности. Думаю, у Германии будет лучшая структура игры и более качественный футбол с точки зрения мастерства. Если мы сможем выдержать физическое давление и хорошо проявим себя при предотвращении контратак, то выиграем. Сборная Германии слишком хороша, чтобы Кот-д'Ивуар смог успешно обороняться на протяжении всех 90 минут. Мой прогноз — 3:1», — приводит слова Крооса BILD со ссылкой на эфир трансляции «Kroos & Kroos: Die WM unter der Lupe» в TikTok.

Напомним, матч группового этапа ЧМ-2026 между сборными Германии и Кот-д'Ивуара состоится в субботу, 20 июня. Встреча пройдёт на стадионе «Би-Эм-О Филд» в Торонто и начнётся в 23:00 мск.