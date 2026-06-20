Автор самого быстрого гола ЧМ‑2026 Матиас Галарса — лучший игрок матча Парагвай — Турция

Полузащитник сборной Парагвая Матиас Галарса признан лучшим игроком матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 между Турцией и Парагваем. Хавбек парагвайской команды открыл счёт уже на 64-й секунде встречи, что сделало этот гол самым быстрым на турнире.

В заключительном матче группового этапа парагвайцы встретятся с австралийцами. Сборная Турции же не смогла набрать ни одного очка после двух матчей и потеряла шансы на продолжение борьбы в турнире. Она стала второй командой, которая не сможет выйти из группы, после того как сборная Гаити обеспечила себе вылет с турнира.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале первенства планеты 2022 года обыграла Францию.