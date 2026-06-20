Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Автор самого быстрого гола ЧМ‑2026 Матиас Галарса — лучший игрок матча Парагвай — Турция

Автор самого быстрого гола ЧМ‑2026 Матиас Галарса — лучший игрок матча Парагвай — Турция
Комментарии

Полузащитник сборной Парагвая Матиас Галарса признан лучшим игроком матча 2-го тура группового этапа ЧМ-2026 между Турцией и Парагваем. Хавбек парагвайской команды открыл счёт уже на 64-й секунде встречи, что сделало этот гол самым быстрым на турнире.

ЧМ-2026 — финальный раунд . Группа D. 2-й тур
20 июня 2026, суббота. 06:00 МСК
Турция
Окончен
0 : 1
Парагвай
0:1 Галарса – 2'    
Удаления: нет / Альмирон – 45+3'

В заключительном матче группового этапа парагвайцы встретятся с австралийцами. Сборная Турции же не смогла набрать ни одного очка после двух матчей и потеряла шансы на продолжение борьбы в турнире. Она стала второй командой, которая не сможет выйти из группы, после того как сборная Гаити обеспечила себе вылет с турнира.

Чемпионат мира по футболу 2026 года проходит с 11 июня по 19 июля в США, Канаде и Мексике. Действующим чемпионом мира является сборная Аргентины, которая в финале первенства планеты 2022 года обыграла Францию.

Календарь матчей ЧМ-2026 по футболу
Турнирная таблица ЧМ-2026 по футболу
Материалы по теме
Турция опозорилась на ЧМ-2026. Не помогло даже историческое удаление парагвайца
Турция опозорилась на ЧМ-2026. Не помогло даже историческое удаление парагвайца
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android