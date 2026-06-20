Мартинес планирует выпустить Жоау Феликса в паре с Роналду на ЧМ-2026 — Record

Главный тренер сборной Португалии Роберто Мартинес изучает варианты тактических изменений в атакующей линии команды перед следующим матчем группового этапа чемпионата мира — 2026 со сборной Узбекистана, сообщает Record. Тренерский штаб планирует обновить сочетание игроков в передней линии после встречи со сборной ДР Конго.

Испанский специалист рассматривает возможность выпустить нападающего Жоау Феликса с первых минут. Предполагается, что футболист появится на поле в стартовом составе вместе с капитаном сборной Португалии Криштиану Роналду. В первом матче со сборной ДР Конго (1:1) Феликс остался на скамейке запасных и не выходил на поле.

Свой следующий матч сборная Португалии проведёт во вторник, 23 июня, со сборной Узбекистана. Встреча 2-го тура группового этапа начнётся в 20:00 мск.