Главный тренер Турции Монтелла ответил на критику в сторону своих нападающих

Главный тренер сборной Турции Винченцо Монтелла ответил на критику в сторону нападающих своей команды после вылета с ЧМ-2026. За две игры турецкие игроки не смогли забить ни одного гола.

«Мы выпустили Барыша Алпера Йылмаза, а затем и второго нападающего. Я принял это решение, исходя из хода игры. Это никак не связано с игрой соперника. Говорить, что «нападающий всё бы изменил», — это идти по лёгкому пути. У меня нет негативных мыслей о моих игроках. Все очень старались, и поэтому я так расстроен.

Было 65 ударов (на самом деле сборная Турции нанесла 62 удара за два матча. – Прим. «Чемпионата»), и соперник выиграл, имея очень мало шансов. Я удивлён, что вы снова поднимаете вопрос о нападающем. Хочу напомнить вам о тех 65 ударах. Почему-то ничего не получается, мяч не залетает в ворота! Если кто-то может объяснить, почему в футболе происходят определённые моменты, я готов учиться! Мы идём вперёд, и ничего не получается, но соперник подходит, и это происходит с первого же удара!» – приводит слова Монтеллы TRT Spor.

Чемпионат мира – 2026 проходит с 11 июня по 19 июля. После двух поражений в первых двух турах группового этапа турнира Турция потеряла шансы на выход в плей-офф.