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Звезда-2005 — Спартак, результат матча 20 июня 2026, счет 0:3, 11-й тур женской Суперлиги 2026

«Спартак» одержал уверенную победу над «Звездой-2005» в матче 11-го тура женской Суперлиги
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Завершился матч 11-го тура женской Суперлиги сезона-2026 между пермской «Звездой-2005» и московским «Спартаком». Команды играли на стадионе «Звезда» в Перми. В качестве главного арбитра встречу обслуживала Любовь Тарбеева из Кирова. Победу со счётом 3:0 праздновали футболистки «Спартака».

Россия — Суперлига (ж) . 11-й тур
20 июня 2026, суббота. 11:30 МСК
Звезда-2005 (ж)
Пермь
Окончен
0 : 3
Спартак (ж)
Москва
0:1 Гживиньска – 47'     0:2 Петухова – 51'     0:3 Гживиньска – 77'    

Первый мяч в игре забила футболистка красно-белых Габриэла Гживиньска на 47-й минуте. Спустя четыре минуты Кира Петухова удвоила преимущество московской команды. На 77-й минуте Гживиньска оформила дубль, успешно реализовав 11-метровый удар.

После 10 матчей чемпионата России «Звезда-2005» имеет 11 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Спартак» располагается на третьей строчке в Суперлиге. В активе московского клуба 24 набранных очка после 10 игр.

Календарь Суперлиги сезона-2026
Турнирная таблица Суперлиги сезона-2026
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