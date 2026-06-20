«Спартак» одержал уверенную победу над «Звездой-2005» в матче 11-го тура женской Суперлиги

Завершился матч 11-го тура женской Суперлиги сезона-2026 между пермской «Звездой-2005» и московским «Спартаком». Команды играли на стадионе «Звезда» в Перми. В качестве главного арбитра встречу обслуживала Любовь Тарбеева из Кирова. Победу со счётом 3:0 праздновали футболистки «Спартака».

Первый мяч в игре забила футболистка красно-белых Габриэла Гживиньска на 47-й минуте. Спустя четыре минуты Кира Петухова удвоила преимущество московской команды. На 77-й минуте Гживиньска оформила дубль, успешно реализовав 11-метровый удар.

После 10 матчей чемпионата России «Звезда-2005» имеет 11 очков и занимает седьмое место в турнирной таблице. «Спартак» располагается на третьей строчке в Суперлиге. В активе московского клуба 24 набранных очка после 10 игр.