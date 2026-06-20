Игрок «Акрона» Пестряков: приятно внимание больших команд, когда на тебя положили глаз

Футболист «Акрона» Дмитрий Пестряков прокомментировал интерес со стороны топ-клубов.

— Зимой тобой интересовался ЦСКА. Как ты на это реагируешь?

— Конечно, приятно, когда на тебя положили глаз. Приятно внимание больших команд.

— Писали, что ЦСКА за тебя был готов заплатить 500 млн рублей. Во сколько ты оцениваешь сам себя?

— Я себя никак не могу оценивать. Есть платформа Transfermarkt — там я стою € 3 млн. Сам себя я не могу оценить. Это не моя работа, — сказал Пестряков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.

Ранее Пестряков занял пятое место в премии «Лучший молодой футболист РПЛ» благодаря голосованию тренеров и капитанов клубов. Футболист набрал 20 баллов. В тройку лидеров вошли россияне Кирилл Глебов и Матвей Кисляк (оба — ЦСКА), набравшие 42 и 131 балл, а победителем стал полузащитник «Локомотива» Алексей Батраков (162 балла).