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«Манчестер Сити» близок к рекордному трансферу Эллиота Андерсона за £ 130 млн — The Sun

«Манчестер Сити» близок к рекордному трансферу Эллиота Андерсона за £ 130 млн — The Sun
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«Манчестер Сити» находится на финальной стадии переговоров по переходу полузащитника «Ноттингем Форест» и сборной Англии Эллиота Андерсона, сообщает The Sun. Сумма трансфера 23-летнего футболиста составит около £ 130 млн (около € 150 млн), что станет новым трансферным рекордом для британских игроков.

Ранее руководство «Ноттингем Форест» отклонило два предложения «горожан», последнее из которых составляло £ 120 млн (около € 138,5 млн). На данный момент клубы уладили ключевые разногласия по структуре выплат. «Манчестер Сити» планирует организовать для игрока медицинский осмотр прямо в США, где Андерсон сейчас находится в расположении сборной Англии на чемпионате мира — 2026.

В «Манчестер Сити» Андерсона рассматривают в качестве долгосрочной замены португальцу Бернарду Силве, который покинул клуб в это трансферное окно. Ожидается, что сделка будет официально завершена в ближайшее время, как только «Ноттингем Форест» даст финальное одобрение на проведение медосмотра.

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