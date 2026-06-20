Болельщик на ЧМ-2026 рассказал об отношении к российскому флагу на стадионах

Российский болельщик Дмитрий Прусов, присутствующий на ЧМ‑2026, поделился впечатлениями об атмосфере турнира и отношении к российским символам на стадионах.

Фото: Егор Кабак

«Что касается российского флага, никаких вопросов не было. Мы ходили с флагом постоянно. Перед стадионом останавливались — к нам подходили и фотографировались. Подходили ребята из Узбекистана, Казахстана, Беларуси и даже из Абхазии парень был. Несколько российских туристов мы встречаем одиночками. Парой люди отдыхают или кто-то полетел в одиночку. Наверное, только у нас тут такая большая группировка — больше 30 человек. Организовано прилетели через Стамбул. Большинство до сих пор находится здесь. Россию очень сильно уважают, любят, помнят и вспоминают наш чемпионат мира.

Я с собой привёз несколько брелоков, значков с нашего чемпионата мира — это очень трогает мексиканцев. Они мгновенно вешают на грудь эти значки, радуются. Для них это прямо большой подарок! Очень надеюсь, что это последний чемпионат мира, который прошёл без нашей команды и российских массовых болельщиков. Это праздник, который без России не должен проходить. Мы должны быть на нём всегда», — сказал Прусов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.