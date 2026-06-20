Вратарь ЦСКА Акинфеев: я желал удачи Аббосу и Карраскалю на ЧМ-2026

Вратарь и капитан московского ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о выступлении своих бывших и нынешних партнёров по команде на чемпионате мира — 2026. Голкипер отдельно отметил забитый мяч полузащитника сборной Узбекистана Аббосбека Файзуллаева.

«Я очень рад за Аббоса. Недавно прочитал, что он самый низкий игрок на чемпионате мира, а забил головой. Я желал удачи ему и Карраскалю на чемпионате мира — Аббос справился с задачей», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Напомним, на групповом этапе ЧМ-2026 национальная команда Узбекистана выступает в одном квартете со сборными Португалии, Колумбии и ДР Конго. За колумбийскую сборную на турнире играет полузащитник Хорхе Карраскаль, ранее выступавший вместе с Акинфеевым за ЦСКА.