Игорь Акинфеев прокомментировал продление контракта с ЦСКА

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев прокомментировал продление контракта с московским клубом до 2027 года.

«Огромное спасибо клубу за поддержку во время травмы. Много клубов, которые так бы не сделали. Но я много лет отдаю свою любовь ЦСКА, и эта наша любовь должна быть ещё дольше. В любой роли я буду помогать ЦСКА», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Голкипер находится в системе армейцев с 1990 года и защищает цвета клуба более 35 лет. Футболист провёл за клуб 818 официальных матчей, в которых 327 раз отыграл «на ноль». Акинфеев является капитаном команды.

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