Капитан ЦСКА Акинфеев: пока мы не готовы быть на самом верху — нужен былой дух

Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев высказался о перспективах московского клуба в ближайшее время. Ранее вратарь продлил контракт с ЦСКА до 2027 года.

«Пока мы не готовы быть на самом верху, для этого нужен тот дух, который был раньше. Нужно идти от игры к игре и понимать, на что мы способны. Всё будет выясняться на футбольном поле», — передаёт слова Акинфеева корреспондент «Чемпионата» Владимир Четверик.

Голкипер находится в системе армейцев с 1990 года и защищает цвета клуба более 35 лет. Футболист провёл за клуб 818 официальных матчей, в которых 327 раз отыграл «на ноль».

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